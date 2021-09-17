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وزارة الصحة: تسجيل 17 ألفا و605 إصابات و364 وفاة جديدة بكورونا

وزارة الصحة: تسجيل 17 ألفا و605 إصابات و364 وفاة جديدة بكورونا
الجمعة ١٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ١١:٣٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 17 ألفا و605 إصابات و364 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة الى ان إجمالي عدد اللقاحات التي تم تطعيمها لحد الآن بلغ اكثر من 41 مليون جرعة.

العالم- ايران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الخميس ولغاية ظهر اليوم الجمعة تم تسجيل 17 ألفا و 605 إصابات جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و 396 ألفا و 13 إصابة مؤكدة.

واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 2537 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 6902 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 4 ملايين و 708 آلاف و 195 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 364 وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 116.436 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 27.790.835 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 13.451.625 شخصا الجرعة الثانية، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 41.250.460 جرعة.

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 30 مليونا و 782 ألفا و 338 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

واشارت الصحة الايرانية الى الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في 168 مدينة، والحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) في 209 مدن، والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 71 مدينة.

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