عبداللهيان: سياسة الحظر والتهديدات إحدى السياسات الفاشلة والدائمة للولايات المتحدة

العالم- ايران

علی هامش قمة شنغهاي للتعاون في دوشنبة عاصمة طاجیکستان التقى وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ، الیوم الجمعة، نظيره البيلاروسي فلاديمير ماكي.

وأكد امير عبداللهيان على اهمية توسيع العلاقات الشاملة مع بيلاروسيا، داعيا إلى تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين في أقرب وقت ممكن.

ووصف سياسة الحظر والتهديدات بأنها إحدى السياسات الفاشلة والدائمة للولايات المتحدة مشددا على أن السياسة هي استمرار لسياسة الأحادية التي ترفضها الجمهوریة السلامیة الایرانیة.

وأشار أمير عبداللهيان إلى بعض مشاكل الطلاب الإيرانيين الذين يدرسون في بيلاروسيا داعیا إلى حل فوري لهذه القضايا.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية البيلاروسي عن ارتياحه للاجتماع مع نظيره الإيراني،و أعلن عن استعداد بلاده لعقد لجنة مشتركة، مؤکدا علی اهتمام مينسك بتطوير العلاقات مع طهران.

وأعرب عن تقديره لمقاومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لسياسة الأحادية والحظر الأميريكي، مستنكرا أسلوب الأحادية، واكد ان هذه السیاسة محکوم علیها بالفشل.