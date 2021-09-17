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رئيس حركة الاصلاح: قوافل المازوت انتصار على الحصار الاميركي

رئيس حركة الاصلاح: قوافل المازوت انتصار على الحصار الاميركي
الجمعة ١٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ١١:٥٦ بتوقيت غرينتش

سلم رئيس حركة الاصلاح الشيخ ماهر عبد الرزاق أهالي شهداء التليل مساعدات من حزب الله وقال ان قوافل المازوت انتصار على الحصار الاميركي.

العالم ـ لبنان

استكمل ​حزب الله​ توزيع المساعدات لشهداء وجرحى ​انفجار​ التليل، بتوجيه و​تكليف​ من الأمين العام لحزب الله ​السيد حسن نصرالله​ لرئيس ​حركة الاصلاح والوحدة​ الشيخ الدكتور ​ماهر عبدالرزاق​ بتوزيع مساعدات مالية على أهالي الشهداء والجرحى السوريين ضحايا تفجير التليل. وتم دفع مبلغ 30 مليون ليرة لكل عائلة شهيد و15 مليون ليرة لعائلة كل مصاب. ونقل الشيخ عبدالرزاق "تعازي ومواساة السيد حسن نصرالله والإخوة في قيادة "حزب الله" إلى أهالي الشهداء وكما تمنى للجرحى الشفاء التام".

وقال الشيخ عبدالرزاق: "هذه المساعدات جاءت من دوافع أخلاقية وإنسانية وأخوية وتعبيرا عن الوقوف إلى جانب أهلنا ​اللبنانيين​ والسوريين في مصابهم الأليم والواجب الديني والوطني والأخلاقي يحتم علينا جميعا أن نكون إلى جانبهم، بعيدا عن الاستثمار السياسي. ونقول لكل من حاول أن يشوه الحقيقة، لا تختبئوا وراء فشلكم وتقصيركم".

أضاف: كما أننا نوجه تحية الى السيد نصرالله على تحقيقه انتصار جديد على العدو وهو كسر الحصار الاقتصادي المصطنع ضد كل لبنان. نعم قوافل ​المازوت​ هي قوافل تحمل العزة والكرامة، إنها قوافل الانتصار على الحصار الأميركي. ​المقاومة​ اليوم تسجل على صفحة لبنان إنتصارا جديدا لكل الشعب. فلبنان بفضل المقاومة أثبت معادلة الردع والنصر على الصهيوني والاميركي".

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