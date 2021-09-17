العميد سريع يكشف تفاصيل عملية عسكرية كبرى في مأرب

العالم- اليمن

وأوضح العميد سريع في مؤتمر صحفي ان عملية البأس الشديد دشنت مرحلة جديدة من مراحل تحرير اليمن من الغزاة والمحتلين وفتحت مسارات جديدة وفق تكتيكات تتناسب وجغرافيا العملية العسكرية.



واضاف : ان القوات المسلحة ضاعفت من ضغطها على العدو، ما اضطر إلى الدفع بالمزيد من المرتزقة مدججين بمختلف أنواع الأسلحة إلى المعركة، قائلا: : في إطار التكامل بين مختلف الوحدات العسكرية نفذت القوة الصاروخية سلاح الجو المسير العشرات من العمليات الناجحة في الداخل والعمق السعودي.

وتابع : بلغ إجمالي عدد عمليات القوة الصاروخية 161 عملية، 128 عملية منها في الداخل و33 عملية في العمق السعودي، قائلا: ان عملية الاستهداف تمت بصواريخ بدر، ونكال وسعير، وقاصم، وذو الفقار، وقدس2.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: ان عمليات سلاح الجو المسير بلغت 319عملية، منها 136عملية استهدفت العدو في أراضيه و183 عملية استهدفته في أراضينا المحتلة ، لافتا ان مختلف وحدات قواتنا المسلحة شاركت في عملية البأس الشديد منها وحدة المدفعية التي نجحت بفضل الله في دك تجمعات العدو بكل كفاءة واقتدار ووحدة القناصة نفذت الكثير من العمليات وأثارت الرعب في صفوف المرتزقة.



واشار الى ان وحدات الهندسة وضد الدروع وسلاح المدرعات، كان لها دور كبير ساهم في مضاعفة خسائر المرتزقة إضافة إلى دور بقية الوحدات من المشاة إلى الاستطلاع والدفاع الجوي

واضاف العميد سريع: تمكنت الجهات المختصة في القوات المسلحة من رصد ما يزيد على 3290غارة لطيران العدوان خلال مراحل تنفيذ عملية البأس الشديد ، وان جميع تلك الغارات حاولت إعاقة تقدم قواتنا إضافة الى استهداف المدنيين في المناطق المحررة.

وقال: ان من نتائج عملية البأس الشديد تدمير وإعطاب واحراق ما يقارب 1500آلية ومدرعة وعربة عسكرية وناقلة جند، وتدمير مخازن أسلحة ..كما ان من أبرز نتائج عملية البأس الشديد اغتنام كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والمتوسط والخفيفة، وهي حاضرة في المعركة ضد العدو.. ووقوع أكثر من 15 ألف ما بين قتيل ومصاب وأسير، خلال كامل الفترة التي نفذت فيها العملية أي ما بين مارس 2020م ونوفمبر 2020م ..ومقتل 3000 من المرتزقة وجرح 12400 إضافة إلى أسر 550.



يتبع..