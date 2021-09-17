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العميد سريع: من نتائج عملية البأس الشديد تدمير وإعطاب واحراق ما يقارب 1500 آلية ومدرعة وعربة عسكرية وناقلة جند وتدمير مخازن أسلحة

الجمعة ١٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٢:١٤ بتوقيت غرينتش

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