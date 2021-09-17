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الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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العميد سريع: مثلت هذه العملية النوعية صفعة مدوية لتحالف العدوان ولمرتزقته على الأرض الذين يقاتلون في صفوف أعداء الشعب واعداء الوطن
العميد سريع: عملية البأس الشديد توجت بتحرير ما يقارب 1600كلم مربع واستعادة كل المعسكرات والمقرات
العميد سريع: مقتل 3000 من المرتزقة وجرح 12400 إضافة إلى أسر 550 شخصا آخر
العميد سريع: من نتائج عملية البأس الشديد تدمير وإعطاب واحراق ما يقارب 1500 آلية ومدرعة وعربة عسكرية وناقلة جند وتدمير مخازن أسلحة
العميد سريع: وحدات الهندسة وضد الدروع وسلاح المدرعات كان لها دور كبير ساهم في مضاعفة خسائر المرتزقة إضافة إلى دور بقية الوحدات
العميد سريع: عملية الاستهداف تمت بصواريخ بدر ونكال وسعير وقاصم، وذو الفقار وقدس2
العميد سريع: القوات المسلحة ضاعفت من ضغطها على العدو ما اضطر إلى الدفع بالمزيد من المرتزقة مدججين بمختلف أنواع الأسلحة إلى المعركة
العميد سريع: العملية دشنت مرحلة جديدة من تحرير اليمن من الغزاة والمحتلين وفتحت مسارات جديدة وفق تكتيكات تتناسب وجغرافيا العملية
العميد سريع: رغم عدم الإعلان عن عملية البأس الشديد في وقت تنفيذها إلا أن شعبنا كان يتابع تفاصيلها أولاً بأول من خلال التفاعل اليومي مع الأحداث
العميد سريع: تحرير مناطق واسعة في محافظة مأرب وطرد المرتزقة منها
العميد سريع: مثلت هذه العملية النوعية صفعة مدوية لتحالف العدوان ولمرتزقته على الأرض الذين يقاتلون في صفوف أعداء الشعب واعداء الوطن
الجمعة ١٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٢:١٥ بتوقيت غرينتش
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