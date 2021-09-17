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وصول أولى رحلات الخطوط الجوية الباكستانية إلى مطار دمشق الدولي

وصول أولى رحلات الخطوط الجوية الباكستانية إلى مطار دمشق الدولي
الجمعة ١٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

وصلت إلى مطار دمشق الدولي ظهر اليوم أولى رحلات الخطوط الجوية الباكستانية “PIA” قادمة من مطار كراتشي إيذاناً بعودة حركة النقل الجوي بين البلدين المتوقفة منذ أكثر من عشرين عاماً.

العالم-سوريا

وتأتي الرحلة التي جاء على متنها وزير الطيران الباكستاني غلام ساروار خان والقائم بأعمال السفارة السورية في باكستان مازن عبيد ورئيس الخطوط الجوية الباكستانية و286 راكباً في إطار إعادة تشغيل رحلات جوية من مطارات كراتشي ولاهور وإسلام آباد في باكستان باتجاه دمشق والعكس.

وزير الطيران الباكستاني أعرب في تصريح للصحفيين عن شكره لسورية قيادة وشعباً للتسهيلات التي قدمتها لإنجاز هذه الرحلة مشيراً إلى أنها خطوة أولى وستتبعها خطوات أخرى للتعاون في مجال الرحلات الجوية بين البلدين وقال “إن الرحلات الباكستانية عادت إلى دمشق…التواصل بدأ وسنعمل على تطويره.

من جهته أشار وزير النقل المهندس زهير خزيم في تصريح مماثل إلى أن الرحلة هي الأولى بعد انقطاع لأكثر من عشرين عاماً وهي خطوة مهمة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين لافتاً إلى وجود عدد من الاتفاقيات في مجال النقل سيتم تفعيلها لاحقاً.

وحضر وصول الطائرة السفير الباكستاني بدمشق سعيد محمد خان.

ووصلت في الرابع من أيلول الجاري إلى مطار حلب الدولي أول رحلة طيران سورية خارجية منتظمة قادمة من العاصمة الأرمينية يريفان وعلى متنها 76 راكباً إيذاناً بعودة حركة النقل الجوي بين البلدين.

وكانت الخطوط الجوية السورية أعلنت مؤخراً عن تشغيل رحلة إضافية أسبوعية على مدار شهر أيلول دمشق-الكويت- دمشق اعتباراً من الـ 14 من أيلول الجاري.

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