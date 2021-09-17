وفاة كلايف سِنكلير.. مخترع الآلة الحاسبة والكمبيوترات المنزلية رخيصة الثمن

العالم- منوعات

توفّي، اليوم الجمعة، المخترع البريطاني، كلايف سِنكلير، الذي ابتكر الآلة الحاسبة المحمولة والكمبيوترات المنزلية رخيصة الثمن، عن عمر 81 عاماً، بحسب ما أعلنت عائلته لوسائل الإعلام.

وفارق سِنكلير الحياة في منزله في لندن بعد صراعٍ مع السرطان لأكثر من 10 سنوات، وفق ما أفادت وسائل الإعلام البريطانية.

كما كشفت ابنته لـ "بي بي سي" أنّ سِنكلير كان يعمل على ابتكارات مبدعة وشيّقة، الأسبوع الماضي، "لأنّ هذا ما كان يستهويه وكان ذاك شغفه".

يُشار إلى أنّ من أبرز ابتكارات سِنكلير هي الآلة الحاسبة الإلكترونية المحمولة عام 1972، وقد سمحت هذه الآلة المعروفة باسم "سنكلير زد اكس 80" التي أطلقت في السوق سنة 1980 وكانت تُباع في تلك الفترة بما يقارب 100 جنيه استرليني بتعميم الحوسبة في أوساط الأسر في بريطانيا والخارج.