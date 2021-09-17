دور السفارة الاميركية المشبوه في لبنان

العالم - استوديو بيروت

وفقاً للاعراف الدبلوماسية فـأن مهمة السفير تقتصر على حماية دولته ومصالح رعاياه لدى الدولة المعتمد لديها في الحدود المقررة في القانون الدولي لكن في لبنان تختلف الصورة والتوصيف عندما يتعلق الامر بدور السفارة الاميركية بسفرائها المتعاقبين على امتداد المراحل والاحداث الحساسة التي مربها هذا البلد الصغير على خارطة العالم.

بقراءة متمعنة لبرنامج عمل رسمي رفع من السفيرة دورثي شيا الى الوزارة الخارجية يكشف بما لا لبس فيه بأن دور هذه البعثة يتجاوز الدبلوماسية للولوج في ادق التفاصيل السياسية الداخلية في لبنان تبدأ على المستوي الاقتصادي والسياسي ولا تنتهي بالإعلام والأمن والعسكري.

فما السند القانوني اوالسياسي الذي تستند عليه السفارة الاميركية للعب دور المتدخل في سياسيات العامة اللبنانية ولاطلاع بدوريتجاوز حدود مهمة الدبلوماسية.

تقدم هذه الحلقة من برنامج استوديو بيروت وثائق ومستندات الادوار التي تلعبها السفارة الاميركية في لبنان بناء لمعطيات صادرة عن دوائرهم ودارسة تفصيلية تحقيقية قام بها الصحفي والباحث السياسي الاستاذ هادي قبيسي.

فماذا جاء في هذه الدراسة وماذا كشفت وماهو الدور المشبوه التذي تلعبه السفاره الاميركية في لبنان هذه المواضيع ناقشها برنامج استوديو بيروت مع ضيف الحلقة الصحفي والباحث السياسي الاستاذ هادي قبيسي.