طبيبة تكشف عن كيفية محاربة ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم

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ووفقا لصحيفة "ديلي اكسبريس" البريطانية، أوضحت الطبيبة أن السبب الرئيسي لارتفاع الكوليسترول في الدم هو اتباع نظام غذائي خاطئ، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن أمراض الكلى، وقصور الغدة الدرقية، وفقدان الشهية العصبي، والتدخين وشرب الكثير من الكحول قد تكون من أسباب الأخرى لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

وأشارت لي إلى أن اللحوم الدهنية والنقانق والمعجنات والأجبان والحلويات تزيد من مستويات الكوليسترول، مشيرة في الوقت نفسه إلى عدم إزالتها من النظام الغذائي بل تناولها بكميات محدودة.

ونصحت لي بإكثار تناول المكسرات والزيتون وزيوت السمسم والأسماك الحمراء والبقوليات والدواجن والألياف والتي تعتبر من أهم الأطعمة التي تحارب الكوليسترول.

وقالت لي: "تسهم الألياف في تقليل نسبة الكوليسترول في الدم، لذا من المهم تناول الخبز الأسود والخبز والأرز البني والمعكرونة البنية".

كما أوصت بتناول الأطعمة الغنية بالستانول والستيرول الموجودة بكثرة في الحليب والزبادي والأطعمة القابلة للدهن.

وأوضحت: "إذا كنت تتناول من 1.2 إلى 2.4 غرام يوميًا ، فيمكن أن تخفض مستويات الكوليسترول بنسبة 10 في المئة".