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'لقاء علماء صور' یرحب بخطوة المقاومة وبالصهاريج الايرانية

'لقاء علماء صور' یرحب بخطوة المقاومة وبالصهاريج الايرانية
الجمعة ١٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:٥٣ بتوقيت غرينتش

رحب رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي في تصريح، بتشكيل الحكومة، داعيا الى "البدء بإنطلاق العمل لإنقاذ الوضع الإقتصادي والإجتماعي في لبنان"، مشددا على "اعتبار عامل الوقت أغلى من كل المصالح السياسية الفئوية".

العالم ـ لبنان

وقال: "إننا نشيد بما ورد في البيان الوزاري"، مؤكدا "ضرورة ترجمته العملية والبدء الفوري بالعمل"، وأضاف: "إننا نشيد بخطوة المقاومة لكسر الحصار الاميركي، مرحبين بقافلة صهاريج كسر الحصار والإحتكار والتي انطلقت من الجمهورية الاسلامية الايرانية عبر بانياس السورية، وصولا الى حل ازمة المحروقات في لبنان كافة"، موجها الشكر "الى كل من وقف الى جانب لبنان في ايران وسوريا والعراق".

وتابع: "إن ترجمة دور المقاومة في حماية لبنان وحدوده ومصالحه وحياة مواطنيه، أثبت قدسية ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة التي أرقت مشاريع الاحتلال الصهيوامريكي"، مناشدا المواطنين "عدم الاصرار على التهافت لتخزين المحروقات، لما فيه من خطر على حياتهم وضررا للإقتصاد، وإفشال غير مقصود لتوزيع المحروقات بالتساوي على جميع المناطق والمواطنين".

وختم العلامة ياسين، موجها التحية للشعب الفلسطيني ومقاومته وأسراه بمناسبة ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا، التي ارتكبها من يطالعنا كل يوم بالحديث عن العفة والانسانية"، مؤكدا "الوقوف مع الشعب الفلسطيني ومقاومته حتى تحرير كامل فلسطين وعودة الشعب الفلسطيني لأرضه ووطنه".

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'لقاء علماء صور' یرحب بخطوة المقاومة وبالصهاريج الايرانية