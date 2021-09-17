رئيسي: حل مشاكل أفغانستان يتحقق في ظل الحوار بين جميع مكونات الشعب الافغاني

العالم- ایران

وقال رئيس الجمهورية في خطاب ألقاه الیوم الجمعة في قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي حول افغانستان على هامش القمة الحادية والعشرين لمنظمة شنغهاي للتعاون في دوشنبة عاصمة طاجيكستان: ان تاريخ أفغانستان يعلمنا درساً كبيراً عن مقاومة شعب هذا البلد امام أي تدخل أجنبي و قد أثبت الشعب الافغاني أنه لن يقبل أن تقرر دولة أجنبية مصيرها.

وأكد الرئيس الإيراني أن دول الجوار تتحمل مسؤولية كبيرة للغاية في هذه الفترة التاريخية لأفغانستان، يجب علینا أن نوفر الظروف لأبناء وجماعات هذا البلد ليكون لديهم تفاعل إيجابي وسلمي وليكونوا قادرين على رسم المسار المستقبلي لبلدهم بشكل صحيح".



واضاف رئیسي: اننا نعتقد أن السلام في أفغانستان سيكون دائمًا عندما تعكس الحكومة وأركان الحكم تركيبة المجتمع الأفغاني.



يتبع...