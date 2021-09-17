سوريا...القبض على عدد من مروجي المخدرات بريف دمشق

العالم-سوريا

وأوضحت وزارة الداخلية السورية في بيان لها أنه بعد المتابعة تم القبض على شبكة مؤلفة من أربعة أشخاص يقومون ببيع المواد المخدرة حيث تمت مصادرة كمية 335 غراماً من مادة الحشيش المخدرة و900 حبة كبتاغون ومبلغ مالي قدره 344 ألف ليرة سورية.

وفي سياق متصل لفتت الوزارة إلى أنه تم القبض على شخص آخر يقوم بترويج وتجارة مادة الحشيش والحبوب المخدرة وضبط بحوزته 1200 حبة كبتاغون.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنه تمت مصادرة المواد المخدرة وما زالت التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليه لكشف جميع المتورطين في القضية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.