الجمعة ١٧ سبتمبر ٢٠٢١
٠٢:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

تفاصيل جديدة.. الحفريات تمت بشكل رئيس من قبل الأسير إنفيعات

تفاصيل جديدة.. الحفريات تمت بشكل رئيس من قبل الأسير إنفيعات
الجمعة ١٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:٥٥ بتوقيت غرينتش

كشف موقع والا العبري عن تفاصيل جديدة في ظل استمرار التحقيقات بحادثة الهروب من سجن جلبوع.

العالم ـ الاحتلال

وقال الموقع بأن سجّانا إسرائيليا جاء إلى زنزانة الأسرى الذين انتزعوا حريتهم في سجن جلبوع ونادى على الأسير مناضل انفيعات لتسليمه رسالة بينما كان وقتها تحت الأرض وكان يحفر النفق، وزميله في الزنزانة محمود العارضة اقترب على الفور من السجان من خلف قضبان الزنزانة وأوضح له أنه متعب جدًا ونام - أصر السجان على التحدث إلى انفعيات، لكن دون جدوى - تمكن العارضة من إقناعه بأنه نائم بالفعل، وأنه سيعطيه الرسالة - لو أصر على التحدث إلى انفيعات بنفسه أو فتح باب الزنزانة لتم تفادي هذه الحادثة بأكلمها.

وأشار الموقع إلى أن أعمال الحفر في النفق كانت تتم بشكل رئيسي خلال النهار، وأنه تم تنفيذ الحفريات بشكل رئيسي من قبل الأسير إنفيعات.

وتشير التحقيقات وفقا لما أورد الموقع أنهم استخدموا في عمليات الحفر مقابض أواني الطهي القديمة، كما ساعدت ساق سرير حديدي تم تفكيكه في الحفر.

روابط ذات صلة

تكلفة البحث عن الأسرى الستة فاقت الـ 100 مليون شيكل

حفر نفق الحرية لسجن 'جلبوع' بدأ منذ ديسمبر الماضي

641 عملاً مقاوماً في الضفة منذ عملية نفق الحرية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

البطش: جميع الفصائل تقف خلف قضية الاسرى وتؤيد جميع تحركاتهم

فلسطين.. اصابة شاب بالرصاص والعشرات باختناق خلال مسيرة كفر قدوم

رئيس كوت ديفوار يزور غينيا لتنفيذ قرارات 'إيكواس'

سوريا...القبض على عدد من مروجي المخدرات بريف دمشق

تفاصيل جديدة.. الحفريات تمت بشكل رئيس من قبل الأسير إنفيعات

'لقاء علماء صور' یرحب بخطوة المقاومة وبالصهاريج الايرانية