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السعودية توقع عقدا مع واشنطن لصيانة أسطولها من المروحيات

السعودية توقع عقدا مع واشنطن لصيانة أسطولها من المروحيات
الجمعة ١٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٢٦ بتوقيت غرينتش

وقعت واشنطن على عقد لصيانة أسطول السعودية من طائرات الهليكوبتر، حسبما أعلنت الخارجية الأمريكية الخميس، وهو العقد الأول مع المملكة منذ وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض.

العالم- السعودية

ويهدف العقد، الذي قد تصل قيمته إلى 500 مليون دولار، لضمان صيانة الأسطول السعودي من المروحيات، لا سيما تلك الهجومية من طراز أباتشي وبلاك هوك، وكذلك الأسطول المستقبلي لطائرات الهليكوبتر المخصصة للنقل من طراز شينوك، وفق ما أوضحت الخارجية الأمريكية في بيان.

وأشار البيان إلى أن العقد يتضمن إرسال مسؤولين أمريكيين اثنين و350 موظفا من شركات تعاقد إلى السعودية على مدى عامين.

وبايدن، الذي كان قد وعد قبل انتخابه بمحاسبة قادة المملكة على جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول في 2018، أمر في الربيع بنشر تقرير استخباري أمريكي خلص إلى "استنتاج مفاده أنّ ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان أجاز عملية في إسطنبول، بتركيا، لاعتقال خاشقجي أو قتله".

ورفضت السعودية ما ورد في التقرير الأمريكي، فيما امتنعت واشنطن عن فرض عقوبات على ولي العهد السعودي.

وأعلن البنتاغون أنّ وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الذي ألغى الأسبوع الماضي زيارة كانت مقرّرة إلى السعودية، "يأمل" في لقاء ولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان.

وزار أوستن الدول الخليجية الأسبوع الماضي وشملت جولته كل من قطر والبحرين والكويت، وكانت تتضمّن محطة في السعودية، لكنّ هذه الزيارة أرجئت في اللحظات الأخيرة إلى أجل غير مسمّى.

وأتى إلغاء الزيارة في وقت تشهد العلاقات بين الولايات المتّحدة والمملكة العربية السعودية توتراً منذ تسلّم بايدن مفاتيح البيت الأبيض.

وكان بايدن أمر منذ بداية ولايته بمراجعة كل عقود السلاح التي أبرمها سلفه دونالد ترامب مع السعودية.

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السعودية توقع عقدا مع واشنطن لصيانة أسطولها من المروحيات

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