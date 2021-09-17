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البطش: جميع الفصائل تقف خلف قضية الاسرى وتؤيد جميع تحركاتهم

الجمعة ١٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:١٥ بتوقيت غرينتش

غزة (العالم) ‏17‏/09‏/2021 – أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش أن جميع الفلسطينيين من فصائل ومقاومة شعبية ومسلحة هم يقفون خلف كل الاسرى ويدعموهم في كل خطواتهم.

العالم - خاص بالعالم

وقال البطش في تصريح لقناة العالم: رسالتنا للأسرى جميعا أولا نحن نقف خلف الاسرى جميعا شعب فلسطين فصائل المقاومة مقاومة مسلحة مقاومة شعبية جماهيرية جميعنا خلف الاسرى وجميعنا خلف الخطوات التي يتخذونها ويقومون بها، وفي مقدمة ذلك اسناد البطلين أيهم كممجي ومناضل رفيعات في معركة الحرية التي يخوضونها اليوم.

وأضاف: وبالتالي نحن هنا لكي نساند هذين البطلين لكي نساند الاسرى لكي نطلب بإنهاء كل الخطوات الانتقامية التي قامت بها مصلحة السجون بحق الاسرى الابطال.

وكان عشرات الفلسطينيين في قطاع غزة أدوا صلاة الجمعة ووقفة أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر تضامنا مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وخلال خطبة الجمعة أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية أن عملية هروب الأسرى من سجن جلبوع بمثابة صفعة لكل من يراهن على مسارات التسوية والرهان مع الاحتلال كاشفا أن الأسرى الذين أعاد الكيان اعتقالهم سيكونون على رأس صفقة التبادل القادمة.

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