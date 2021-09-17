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3 أحزاب مغربية تقرر تشكيل أغلبية داخل المجالس البلدية 

3 أحزاب مغربية تقرر تشكيل أغلبية داخل المجالس البلدية 
الجمعة ١٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت ثلاثة أحزاب مغربية، من بينها حزب التجمع الوطني للأحرار الفائز في الانتخابات التشريعية الأخيرة، أنها قررت التعاون والعمل على تشكيل أغلبية داخل مجالس الجهات (البلدية) التي تتواجد فيها.

العالم - المغرب

وجاء في بيان صادر عن هذه الأحزاب، أن الهدف من هذا القرار هو "تقوية مؤسسات المجالس وخلق الانسجام والاستقرار داخلها وتجنبا للنزاع والتطاحن، والتفرغ لمواجهة الرهانات والتحديات التي يطرحها المواطن".

ودعت أحزاب الأحرار والاستقلال والأصالة، جميع منتخبيها في المجالس المنتخبة إلى ضرورة التقيد بالقرار الذي تبنته القيادات الحزبية في حدود من الانفتاح على باقي المكونات السياسية.

ويؤشر هذا القرار إلى إمكانية أن تشكل هذه الأحزاب ائتلافًا حكوميًا يقوده عزيز أخنوش، الذي عيّنه الملك المغربي محمد السادس رئيسا للحكومة عقب تصدر حزبه نتائج الانتخابات بـ102 مقعد برلماني و9997 منتخبًا في المجالس البلدية.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة، الأسبوع المقبل، بعد أن أجرى رئيس الحكومة سلسلة من اللقاءات التشاورية مع الأحزاب لإقناعها بالانضمام إلى الفريق الحكومي.

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