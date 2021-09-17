رونالدو يعلن رسميا افتتاح مشروع جديد في مدينة 'ماربيا' الإسبانية ..

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ونشر رونالدو صورا للمركز الجديد عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، وكتب بيانا جاء فيه: "افتتحنا للتو عيادة إنسباريا (Insparya) في ماربيا (ملقا)، وهي الثانية في إسبانيا والسابعة ضمن مجموعة إنسباريا.

وتبلغ مساحة هذا المركز 4000 متر مربع ويحتوي على 15 غرفة للزرع مجهزة بأحدث التقنيات في زراعة الشعر وفريق طبي عالي التخصص لعلاج مرضانا.

ومن جهتها، قالت شبكة "Jaleos" البرتغالية، في وقت سابق، إن رونالدو سيدفع مبلغ 20 ألف يورو شهريا لاستئجار المستشفى، ليكون مركزه الثاني في هذا المجال بإسبانيا، بعد العيادة التي افتتحها في العاصمة مدريد عام 2019.

ويتميز هذا المستشفى بمكانه الحيوي في مدينة "ماربيا" التي تعتبر من أجمل المدن في أوروبا، حيث قرر رونالدو استئجاره لمدة عشر سنوات.