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میلیشیا الانتقالي تعتقل عشرات المحتجين في عدن

میلیشیا الانتقالي تعتقل عشرات المحتجين في عدن
الجمعة ١٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٢١ بتوقيت غرينتش

شنت قوات تابعة لملیشیا المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات حملة اعتقالات واسعة استهدفت المحتجين على تدهور الوضع المعيشي وانهيار الخدمات في مدينة عدن جنوبي اليمن .

العالم- الیمن

وقالت مصادر محلية إن قوات من الحزام الأمني والدعم والإسناد ولواء العاصفة وغيرها نفذت عمليات مداهمة لأحياء ومنازل في مديريات الشيخ عثمان والمنصورة وخورمكسر والمعلا والتواهي ودارسعد وصيرة اعتقلت خلالها العشرات من المحتجين .

مشيرا إلى سماع أصوات إطلاق نار من أسلحة متوسطة في أنحاء متفرقة من عدن خاصة في شارع خليفة وبلوك 29 بالتزامن مع حملة الاعتقالات التي رافقها انتشار أمني وعسكري مكثف في شوارع المدينة.
وجاءت حملة الاعتقالات بعد يوم من إعلان رئيس الانتقالي عيدروس الزبيدي حالة الطوارئ لمواجهة ما وصفه ب "التآمر" التي تشهده عدن ، والضرب بيدٍ من حديد على كل من تسول له نفسه إثارة البلبلة والقلاقل ، على حد تعبيره .

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