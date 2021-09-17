الجمعة ١٧ سبتمبر ٢٠٢١
٠٣:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 17-09-2021

الجمعة ١٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:١٦ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 17-09-2021

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 16-09-2021

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 16-09-2021

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الصحة العالمية.. هجرة العقول بين العاملين في مجال الصحة في لبنان مقلق

استقالة وزيرة دفاع هولندا على خلفية فوضى الإجلاء من أفغانستان

جشع التجّار في لبنان والبحث عن ذرائع وتبريرات لعدم خفض الأسعار

طريقة لتخفيض كمية السعرات الحرارية عند تناول الطعام في العمل

الأمم المتحدة تمدد عمل بعثتها السياسية في أفغانستان 

هكذا تلف اميركا خيوط سيطرتها على لبنان..