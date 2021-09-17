تريكا ترفع مستوى التضييق على المعارضين المصريين من جماعة الاخوان

العالم - خاص بالعالم

تسير العلاقات المصرية التركية بخطى متسارعة نحو التطبيع الكامل ومعها تتصاعد الخشية من زيادة التضييق على جماعة الاخوان المسلمين والمعارضة المصرية المتواجدة في تركيا، تضييق بانت ملامحه عبر رقابة اعلامية على قنوات الاخوان التي تبث من تركيا، ثم مطالب مصرية بتسليم معارضين.

وقال رئيس شبكة محرري الشرق الاوسط بتركيا ابو بكر خلاف، لمراسل قناة العالم في اسطنبول: ربما يكون هناك خفض لمستوى الصوت المعارض داخل القنوات وهو كما رأينا جميعا بخروج بعض البرامج الشهيرة مثل معتز مطر ومحمد ناصر من القنوات المعارضة الرئيسية هنا.. المعارضة لا تزال موجودة ولكنها ليست كما في السابق، لكن تركيا تحافظ على المعارضين لا يوجد هناك مساس بهم او ترحيل وتعهدت الدولة التركية بذلك في اكثر من خطاب رسمي.

التغيرات في التعامل التركي مع المعارضة المصرية بدت واضحة في الآونة الاخيرة وسط تناقل كثير من الاخبار داخل المعارضة حول تضييقات بأنشطة الاخوان داخل تركيا واجتماعاتهم، اخبار لم تجد أي نفي من الجهات الرسمية التركية.

ووفق بيان حزب العدالة والتنمية الحاكم فإن المفاوضات بين الحكومة المصرية ونظيرتها التركية، تركزت في عدة محاور أساسية أهمها قضية جماعة الإخوان المسلمين ونشاطها في تركيا وتسليم المطلوبين للدولة المصرية ووقف كافة الحملات الإعلامية التي تستهدف مصر.

ويرى مراقبون ان تخلي تركيا عن دعم جماعة الإخوان المسلمين لا يرتبط بالعلاقات مع مصر فقط بل يرتبط ايضا بمساعي تركيا لتحسين العلاقات مع السعودية والإمارات من خلال تحجيم دور المعارضة المصرية والاخوان والمسلمين داخل الاراضي التركية.