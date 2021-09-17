طريقة لتخفيض كمية السعرات الحرارية عند تناول الطعام في العمل

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وتشير مجلة PLOS Medicine، إلى أنه وفقا للباحثين، يحصل الإنسان على 15 بالمئة من السعرات الحرارية خلال تناول الطعام في العمل. ومن أجل ذلك، غير الباحثون النظام الغذائي المتبع في 19 مطعما في متاجر السوبر ماركت لمدة 25 أسبوعا.

وتضمنت التغيرات، استبدال الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية، بأطعمة منخفضة السعرات الحرارية، ما أدى إلى انخفاض كمية السعرات الحررية التي يحصل عليها الشخص بنسبة 11.5 بالمئة، مقارنة بـ 50 كيلو سعرة التي كان يحصل عليها في اليوم سابقا.

ويشير الباحثون، إلى أن هذا أدى أيضا إلى انخفاض أرباح المطاعم بنسبة 5.7 بالمئة، ولكنها عادت بعد فترة إلى مستواها السابق.

ويذكر أن أحد خبراء التغذية في الولايات المتحدة، كشف في شهر مايو الماضي عن المواد الغذائية التي تساعد على تخفيض الوزن، مثل الفول والعدس والحمص وغيرها، حيث يؤدي تناولها إلى انخفاض معتدل في الوزن، حتى في حالة عدم وجود قيود على السعرات الحرارية في الأطعمة.