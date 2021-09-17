الجمعة ١٧ سبتمبر ٢٠٢١
٠٤:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

استقالة وزيرة دفاع هولندا على خلفية فوضى الإجلاء من أفغانستان

استقالة وزيرة دفاع هولندا على خلفية فوضى الإجلاء من أفغانستان
الجمعة ١٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٤١ بتوقيت غرينتش

استقالت وزيرة الدفاع الهولندية أنك بايلفلد الجمعة على خلفية الفوضى التي سادت عمليات الإجلاء من أفغانستان، حاذيةً بذلك حذو وزيرة الخارجية سيغريد كاغ.

العالم - اوروبا

وقالت بايلفلد "أبلغتُ حزبي ورئيس الوزراء بأنني سأطلب من الملك قبول استقالتي"، وذلك غداة مذكرة قدّمها نواب تنتقد الحكومة لفشلها في إجلاء بعض الأفغان ولعدم استباقها مؤشرات السيطرة السريعة لطالبان على الحكم.

وأكدت أيضاً للصحافيين أنها لا تريد "عرقلة العمل المهم" الذي يقوم به زملاؤها، إذ لا يزالون يحاولون إجلاء أشخاص من أفغانستان.

واستقالت زميلتها في وزارة الخارجية سيغريد كاغ الخميس بعدما تعرّضت لانتقادات من جانب البرلمان لعجز الحكومة عن إجلاء بعض الأفغان وعدم ملاحظة مؤشرات السيطرة الوشيكة لطالبان على البلاد.

والوزيرتان الهولنديتان هما أول مسؤولين غربيين يقدمان استقالتهما ويتحملان مسؤولية الفوضى التي عمّت أفغانستان بين سيطرة طالبان على كابول في 15 آب/ أغسطس وانسحاب القوات الأميركية أواخر آب/ أغسطس.

إلا أن تأثير استقالتهما على النظام السياسي الهولندي يُفترض أن يكون محدوداً، إذ إن البلاد لا تزال تنتظر تشكيل حكومة جديدة بعد ستة أشهر من الانتخابات التشريعية التي أُجريت في 17 آذار/ مارس.

روابط ذات صلة

وزيرة خارجية هولندا تثمن استضافة ايران لملايين الأفغان النازحين

هولندا تحمل الولايات المتحدة المسؤولية عن فشل رحلة إجلاء من كابل

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. احتدام الجدل في تونس بشأن رغبة الرئيس في تعديل الدستور

الصحة العالمية.. هجرة العقول بين العاملين في مجال الصحة في لبنان مقلق

استقالة وزيرة دفاع هولندا على خلفية فوضى الإجلاء من أفغانستان

جشع التجّار في لبنان والبحث عن ذرائع وتبريرات لعدم خفض الأسعار

طريقة لتخفيض كمية السعرات الحرارية عند تناول الطعام في العمل

الأمم المتحدة تمدد عمل بعثتها السياسية في أفغانستان 