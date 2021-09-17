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'الرجل العنكبوت' في موسكو...أول بطولة عالمية للتسلق تقام في روسيا

'الرجل العنكبوت' في موسكو...أول بطولة عالمية للتسلق تقام في روسيا
الجمعة ١٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:١٥ بتوقيت غرينتش

استضافت العاصمة الروسية بطولة العالم للتسلق، وكان الرقم القياسي الأساسي هو الصعود إلى ارتفاع مبنى مكون من خمسة طوابق في ست ثوان.

العالم- منوعات

ظهرت هذا الصيف لأول مرة في الأولمبياد بطولة تسلق الصخور. لكن بطولة العالم في هذه الرياضة بدأت منذ 30 عامًا. وهذا الصيف سيجتمع في روسيا، أفضل المتسلقين في الكوكب لأول مرة.

وجاء 300 رياضي من 43 دولة في العالم إلى موسكو. معظم المتنافسين من روسيا والولايات المتحدة وبولندا، بحسب ما ذكرت قناة "mir24".

وأظهر الأوكراني دانييل بولديريف نتيجة مذهلة بوقت 5.733 ثانية، وهذا أقل بعشر ثانية من الرقم القياسي العالمي.

قدمت ناتاليا كالوشكا من بولندا أفضل أداء في مسابقة السيدات. وحصلت الروسية يوليا كابلينا على المرتبة الثانية.

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