شاهد.. ايران عضو دائم في شانغهاي ..اميركا تقلص قواتها في العراق

العالم - بانوراما

واعرب الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، عن شكره لأعضاء منظمة شنغهاي للتعاون لقبولهم إيران كعضو دائم في هذه المنظمة، وأبدى السيد رئيسي استعداد بلاده للمساهمة في إعادة بناء الدولة في أفغانستان.

بدوره قال وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبداللهيان ان العضوية الاستراتيجية للجمهورية الإسلامية تترك تأثيرا مهما على عملية التعاون الشامل في اطار سياسة الجوار.

بينما اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن انضمام إيران سيزيد من سلطة المنظمة.

وفي ملفه الثاني يناقش برنامج بانوراما: اعلان قيادة العمليات المشتركة العراقية عن اتفاق عراقي أمريكي بشأن تقليص الوحدات القتالية من القواعد العسكرية في عين الأسد وأربيل على أن يكتمل بنهاية شهر أيلول الجاري.

وتقرر في الاجتماع الذي عقد بين اللجنة الفنية العسكرية العراقية ونظيرتها الاميركية، تخفيض مستوى قيادة التحالف الاميركي، وجاء اللقاء في اطار المحادثات الأمنية الفنية التي اتفق عليها في الحوار الاستراتيجي.

