الأسير العارضة يكشف كيف تمكن من فتح نفق الحرية

العالم ـ فلسطين

وفي أعقاب زيارة استمرت لأكثر من ساعتين في سجن "الجلمة" اليوم الجمعة، قال المحامي محاجنة، إن الأسير العارضة جدد التأكيد خلال الزيارة أن الأسرى الذين تمكنوا من انتزاع حريتهم من سجن "جلبوع" لم يطلبوا المساعدة من أي أحد في الداخل قبل أن يتم الإعلان عن تمكنهم من انتزاع حريتهم، لعدم التأثير على المواطنين وللحيلولة دون تحميلهم مسؤولية جنائية.

ونفى العارضة ما يتردد في الإعلام العبري حول إعادة تمثيل عملية انتزاع الحرية، مؤكدا أن كل ما ينشر في هذا الإطار هو كذب وتشويه للحقيقة.

وقال المحامي، إن فتحة الخروج في النفق داخل الغرفة نفذها الأسير محمود العارضة لوحده، حيث قام بقص الحديد وقد استعمل بذلك برغيا حديدياً كان قد وجده، وكان باستطاعة هذا البرغي الدخول بالحديد، كذلك كان بحوزته شقفة حديد أخرجها من إحدى الخزائن الخشبية ساعدته في قص الصاج المغطي لحفرة المجاري.

قال "خرجنا جميعا الى الناعورة بشكل عفوي دخلنا المسجد ٥-١٠ دقائق اغتسلنا وخرجنا كانت النيه الوصول للضفه ولكن التبست عليهم الاتجاهات وبسبب سماعهم عبر الراديو بدء البحث عنهم لم يتمكنوا من الوصول للضفة".