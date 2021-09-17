واشنطن تدعو دولا عربية أخرى إلى التطبيع مع 'إسرائيل' 

العالم - الاميركيتان

وقال بلينكن أثناء لقاء عبر الانترنت مع الوزراء الأربعة، "سنشجّع مزيداً من الدول لتحذو حذو الإمارات والبحرين والمغرب".

وأضاف "نريد أن نوسع دائرة الدبلوماسية التسووية من مصلحة دول المنطقة والعالم أن يتمّ التعامل مع "إسرائيل" كسائر الدول" (حسب قوله).

وفي 15 أيلول/ سبتمبر 2020، أصبحت الإمارات والبحرين أول دولتين خليجيتين تطبّعان علناً علاقاتهما مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، تحت رعاية الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب. وأقدمت المغرب والسودان في ما بعد على الخطوة نفسها.

تقول إدارة الرئيس الديموقراطي جو بايدن رغم أنها تعتزم إظهار قطيعة مع نهج ترامب، إنها توافق على الاتفاقات المسماة "اتفاقات أبراهام" (ابراهيم) والتي تُعتبر بمثابة أحد الإنجازات الدبلوماسية الرئيسية التي حققها سلفه الجمهوري.

وأكد بلينكن أن "هذه الحكومة ستواصل تطوير الجهود المتوّجة بنجاح الحكومة السابقة، لمواصلة المضي قدماً في التطبيع".