شاهد.. اتفاق عراقي أميركي على تقليص الوحدات القتالية في عين الأسد وحرير

العالم - خاص بالعالم

اتفاق عراقي أميركي بشأن تقليص الوحدات القتالية والقدرات الأميركية من القواعد العسكرية في قاعدة "عين الأسد" بمحافظة الانبار غرب العراق وقاعدة "حرير" بمحافظة أربيل شمالي البلاد حتى نهاية الشهر الحالي.

وفي اجتماع عقد في قيادة العمليات المشتركة العراقية في بغداد بين اللجنة الفنية العسكرية العراقية ونظيرتها الاميركية، تقرر تخفيض مستوى قيادة التحالف الاميركي من مقر بقيادة ضابط برتبة فريق إلى مقر أصغر بقيادة ضابط برتبة لواء، لأغراض الإدارة والدعم والتجهيز وتبادل المعلومات الاستخبارية والمشورة.

الاجتماع العراقي الاميركي يأتي في إطار المحادثات الأمنية الفنية التي تم الاتفاق عليها في الحوار الاستراتيجي العراقي الأميركي وتطبيقا لخطة الانتقال إلى دور غير قتالي لقوات التحالف العاملة في العراق بموجب مخرجات الاجتماع الذي عقد نهاية تموز/ يوليو الماضي في واشنطن بين رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والرئيس الأميركي جو بايدن.

الطرفان اتفقا على عقد جلسات منتظمة لاستكمال مناقشة الخطوات المتبقية لتأمين الانتقال إلى دور غير قتالي لقوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق بحلول الوقت المحدد لها نهاية العام الحالي.

ولا يزال هناك حوالي 3500 جندي أجنبي على الأراضي العراقية، بينهم نحو 2500 جندي أميركي.

وكان البرلمان العراقي قد اتخذ العام الماضي قرارا ملزما للحكومة العراقية بإخراج القوات الأجنبية من البلاد، ومنذ ذلك الحين كثفت المقاومة العراقية استهدافها للقواعد والارتال العسكرية الاميركية باعتبارها قوات احتلال وكبدتها خسائر مادية كبيرة.

وبحسب الاتفاق العراقي الأميركي فانه لن يكون هناك أي تواجد لأي قوة أميركية قتالية بعد الأول من كانون الثاني/ يناير المقبل، وستنسحب القوات الأميركية من القواعد العراقية رسميا، وسيتم سحب الأسلحة والمعدات العسكرية القتالية والمروحيات الخاصة بهذه القوات، إلى قواعد عسكرية في دول اقليمية.