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'روس كوسموس' تصمم مشرطا جراحيا يعمل بالليزر

'روس كوسموس' تصمم مشرطا جراحيا يعمل بالليزر
الجمعة ١٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٨ بتوقيت غرينتش

يصمم الأخصائيون في مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية مشرطا جراحيا يعمل بالليزر.

العالم- منوعات

وتولى إنتاجه المصنع البصري الميكانيكي، بصفته فرعا لـ "روس كوسموس". أفاد بذلك ناطق باسم شركة " "بريبوروسترويني" للطب الابتكاري التي تشرف على إنتاج المشرط الليزري.

وأوضح الناطق أن المشرط الجراحي العامل بالليزر يمر حاليا بمرحلة التصميم وأضاف أن المشرط سيستخدم للتعامل الأمثل مع الجرح والحد من إلحاق أضرار بأعضاء مجاورة ومكافحة التونم (الأوديما).

وسيتكوّن الجهاز الذي لا يزال قيد التصميم من جزئين ثابت ومتحرك. ويركّب في الجزء الثابت جهاز ليزر ووحدات تحكم، أما الجزء المتحرك فيركب فيه مُشع (جهاز إشعاع) يرتبط بالليزر عن طريق وصلة ضوئية يرسل عبرها شعاع الليزر.

ويتم تركيز الطاقة المرسلة في نقطة تبعد مسافة 3–5 ميليمترات عن طرف المشع.

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'روس كوسموس' تصمم مشرطا جراحيا يعمل بالليزر

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