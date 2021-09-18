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اليونيسف: نحو 10 ملايين طفل في أفغانستان بحاجة إلى مساعدات إنسانية

اليونيسف: نحو 10 ملايين طفل في أفغانستان بحاجة إلى مساعدات إنسانية
السبت ١٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:٥٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أن نحو 10 ملايين طفل في أفغانستان بحاجة إلى مساعدات، ويعانون من نقص شوالأدوية ومياه الشرب.

العالم-افغانستان

وقال مدير الاتصالات لليونيسف في أفغانستان، سام مورت، إن "هناك نحو 10 ملايين طفل في أفغانستان اليوم بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة. وهؤلاء الأقل مسؤولية عن الأزمة الراهنة يدفعون أعلى ثمن".

وتابع: "هناك أطفال في مجتمعات بدون إمكانية الوصول إلى المياه بسبب الجفاف. وهناك أطفال يفتقرون اللقاحات الضرورية".

وحسب اليونيسف، فإن العديد من الأطفال بحالة تستوجب نقلهم إلى المستشفيات بسبب سوء التغذية.

وأضافت أنه في حال استمرار الوضع كما هو الآن، سيعاني مليون طفل دون 5 سنوات من النقص الحاد في الأغذية.

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