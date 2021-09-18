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الجامعة الوطنية الطاجيكية تمنح الرئيس الايراني شهادة دكتوراه فخرية

الجامعة الوطنية الطاجيكية تمنح الرئيس الايراني شهادة دكتوراه فخرية
السبت ١٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٤٤ بتوقيت غرينتش

منحت الجامعة الوطنية الطاجيكية رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي شهادة دكتوراه فخرية.

العالم - ايران

جاء ذلك خلال زيارة الرئيس آية الله ابراهيم رئيسي الجمعة للجامعة الوطنية الطاجيكية في العاصمة دوشنبة وتفقده معرض المنجزات العلمية الخاص بالجامعة.

وفي المراسم تم منح الرئيس الايراني شهادة دكتوراه فخرية وسط ترحيب واستحسان الطلبة الجامعيين واساتذة الجامعة واصبح عضوا فخريا للهيئة العلمية للجامعة.

وتعتبر الجامعة الوطنية الطاجيكية الجامعة الاكبر والارقى في طاجيكستان ويعود تاسيسها الى العام 1947 وتتضمن 14 كلية تضم اكثر من 30 الف طالب جامعي.

يذكر ان الرئيس الايراني كان قد توجه الى العاصمة الطاجيكية دوشنبة يوم الخميس للمشاركة في اجتماع القمة الـ 21 لمنظمة شنغهاي للتعاون حيث القى كلمة فيه، كما اجرى محادثات مع العديد من رؤساء ومسؤولي الدول المشاركة الاخرى ومنها الدولة المضيفة.

جدير بالاشارة ايضا انه تم القبول بعضوية الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائمة في المنظمة بموافقة رؤساء الدول الرئيسية الثمانية الاخرى على ذلك.

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