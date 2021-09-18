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مشاهد من عملية ” البأس الشديد” بمحافظة مأرب

مشاهد من عملية ” البأس الشديد” بمحافظة مأرب
السبت ١٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٥٧ بتوقيت غرينتش

نشر موقع أنصارالله، مشاهد لعملية "البأس الشديد" التي نفذت بمحافظة مأرب ما بين مارس 2020م ونوفمبر 2020 والتي أدت إلى تحرير مناطق واسعة في مأرب وكبدت قوى العدوان ومرتزقتهم خسائر فادحة.

العالم - اليمن

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