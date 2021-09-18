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عمران خان : تفاهم السعودية وإيران يصب في مصلحتنا

عمران خان : تفاهم السعودية وإيران يصب في مصلحتنا
السبت ١٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤٨ بتوقيت غرينتش

قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، في مقابلة تلفيزيونية ، إنه يتوقع أن حركة "طالبان" الأفغانية قد تغيرت "استنادا إلى التصريحات الصادرة عنها".

العالم- باكستان

وأوضح أن الحكومة الأفغانية السابقة اتهمت باكستان بدعم الحركة "للتستر على فسادها"، مضيفا أن "ادعاءها لا أساس له".

وأضاف أن بلاده "تعمل مع كل جيران أفغانستان وتدرس شروطا على الحكومة في كابل تنفيذها لنعترف بها"، لافتا إلى أن "الحكومة الأفغانية يجب أن تكون شاملة وتوحد جميع الأطياف في البلاد".

وأشار رئيس الوزراء الباكستاني إلى أنه "ليس متأكدا إن كان لدى واشنطن سياسة متسقة بشأن أفغانستان"، مؤكدا أنه في حال عدم استقرار أفغانستان "فإن تبعات ذلك وخيمة ومنها مشكلة اللاجئين والإرهاب".

وفي حديثه عن العلاقات السعودية الإيرانية، أكد عمران خان أن "مصلحتنا الرئيسة في توصل السعودية وإيران إلى تفاهم بينهما والنزاع بين البلدين كارثة بالنسبة لنا وللعالم النامي".

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