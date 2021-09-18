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واشنطن تعلق على اغتيال القيادي في "داعش" أبو وليد الصحراوي

واشنطن تعلق على اغتيال القيادي في
السبت ١٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤٩ بتوقيت غرينتش

رحبت الولايات المتحدة بإعلان فرنسا عن تصفية عدنان أبو وليد الصحراوي، زعيم تنظيم "داعش" في منطقة الصحراء الكبرى.

العالم- أفريقيا

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان لها، : "نشيد بالتزام فرنسا المستمر بمحاربة الإرهاب وحماية المدنيين في غرب إفريقيا بالتنسيق مع شركائنا الإفريقيين".

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن أبو وليد الصحراوي مسؤول عن العديد من أعمال العنف ضد المدنيين والعسكريين في منطقة الساحل، بما فيها الهجوم على الدورية الأمريكية النيجرية المشتركة في منطقة تونغو تونغو بالنيجر يوم 4 أكتوبر 2017، الذي أسفر عن مقتل 4 جنود أمريكيين والعدد ذاته من جنود جيش النيجر.

وأكد البيان أن "الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بمواصلة جهود شركائنا الإفريقيين وفرنسا والمجتمع الدولي لتعزيز أمن ورفاه المدنيين في غرب إفريقيا".

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