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استقبال رسمي لرئيس الجمهورية في طاجيكستان

استقبال رسمي لرئيس الجمهورية في طاجيكستان
السبت ١٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤١ بتوقيت غرينتش

جرى في طاجيكستان صباح اليوم السبت استقبال رسمي لرئيس الجمهورية أية الله ابراهيم رئيسي الذي يزور حاليا طاجيكستان للمشاركة في قمة منظمة شانغهاي للتعاون من قبل نظيره الطاجيكي امامعلي رحمن في قصر الامة بهذا البلد في زيارة رسمية .

العالم - ايران

و خلال مراسم الاستقبال الرسمية وبعد عزف النشيد الوطني للبلدين، استعرض رئيسي وامامعلي رحمن حرس الشرف، ثم جرى تعريف الوفدين.

كما حضر رئيس الوزراء ورؤساء البرلمانات الثنائية في طاجيكستان مراسم الاستقبال بآية الله رئيسي.

وبدأ رئيسا إيران وطاجيكستان المحادثات الرسمية فور انتهاء مراسم الاستقبال الرسمي.

وستجرى محادثات مشتركة بين وفود رفيعة المستوى ومن ثم توقيع وثائق التعاون بين البلدين عقب المباحثات بين الرئيسين .

و سيشرح رئيسا إيران وطاجيكستان نتائج وإنجازات الاجتماعات والمحادثات بين الجانبين في مؤتمر صحفي في نهاية الاجتماع.

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