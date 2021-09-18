اليكم المشاهد الكاملة لتحرير مديرتي مجزر ومدغل في مأرب

قناة العالم
السبت ١٨ سبتمبر ٢٠٢١
٠٨:٣٣ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي: نحن على أتم الإستعداد لقبول طلاب طاجيكستان في الجامعات الإيرانية
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي: سنواصل تنمية العلاقات مع طاجيكستان وجميع الدول الجارة
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي: إيران لها علاقات جيدة مع طاجيكستان
مؤتمر صحفي للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في طاجيكستان
منظمة "شانغهاي" تمنح إيران العضوية الكاملة
رويترز عن محام تونسي: أعوان شرطة بالزي المدني اعتقلوا النائب سيف الدين مخلوف القيادي في ائتلاف الكرامة وأخذوه إلى مكان مجهول
رويترز عن موقع الخزانة الأمريكية: واشنطن تصدر عقوبات جديدة على أفراد تقول إنهم على صلة بحزب الله اللبناني
أ ف ب: الأمم المتحدة تمدد مهمّتها السياسية في أفغانستان لستة أشهر وتؤكد أنها تريد حكومة "جامعة"
العميد سريع: مثلت هذه العملية النوعية صفعة مدوية لتحالف العدوان ولمرتزقته على الأرض الذين يقاتلون في صفوف أعداء الشعب واعداء الوطن
العميد سريع: عملية البأس الشديد توجت بتحرير ما يقارب 1600كلم مربع واستعادة كل المعسكرات والمقرات
اليكم المشاهد الكاملة لتحرير مديرتي مجزر ومدغل في مأرب
//media.alalam.ir/uploads/org/2021/09/18/163195167981508100.mp4
//media.alalam.ir/uploads/org/2021/09/18/163195167981508100.mp4
//media.alalam.ir/uploads/855x495/2021/09/18/163194255824311700.jpg
السبت ١٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٥٥ بتوقيت غرينتش
نشرت قناة "المسيرة"، المشاهد الكاملة لتحرير مديريات مجزر ومدغل بمحافظة مأرب من خلال عملية "البأس الشديد".
العالم
-
اليمن
شاهد الفيديو المرفق..
تصنيف :
العالم الاسلامي
الیمن
السعودية
فيديو
كلمات دليلية :
معركة مأرب
الجيش واللجان الشعبية
عملية البأس الشديد
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
روابط ذات صلة
مشاهد من عملية ” البأس الشديد” بمحافظة مأرب
بالفيديو.. مشاهد نوعية من عملية البأس الشديد في مأرب
شاهد.. العميد سريع يكشف تفاصيل عملية عسكرية كبرى بمأرب
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
إیران
أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت 18 سبتمبر 2021
السبت ١٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٤٩
لن ننسی
الإستفتاء الشعبي وحق تقرير المصير-2014
الجمعة ١٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٥٧
استوديو بيروت
دور السفارة الاميركية المشبوه في لبنان
الجمعة ١٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٥١
هاشتاغ
الوقود الايراني في لبنان
الجمعة ١٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:٠٤
مع الحدث
أبعاد وصول النفط الإيراني لدعم لبنان وشعبه
الجمعة ١٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٤٧
غياهب الکيان
التفکک داخل المجتمع الصهيوني
الخميس ١٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:١١
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
تنفيذ حكم الإعدام بحق 9 مدانين باغتيال صالح الصمّاد ومرافقيه
اليكم المشاهد الكاملة لتحرير مديرتي مجزر ومدغل في مأرب
إسباب عدم إعتراض "إسرائيل" صهاريج المازوت.. "إنسانية" أم "صاروخية"؟"
قرار بريطاني يتيح لمحمد صلاح العودة الى المنتخب المصري
أرسلان: خطوة السفن الإيرانية جبارة
بشرى لمحبي الأكل..لاعلاقة بزيادة الوزن بكميات الطعام..
مقالات و تحليلات
صهاريج الإباء والوفاء للدماء...
لبنان.. عندما قيل لـ'الحزب': دخيلك!
جشع التجّار في لبنان والبحث عن ذرائع وتبريرات لعدم خفض الأسعار
درعا: التسويات تتمدّد إلى الريف الغربي
سفينة نوح اللبنانية
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2021 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.