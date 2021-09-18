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اليكم المشاهد الكاملة لتحرير مديرتي مجزر ومدغل في مأرب

السبت ١٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٥٥ بتوقيت غرينتش

نشرت قناة "المسيرة"، المشاهد الكاملة لتحرير مديريات مجزر ومدغل بمحافظة مأرب من خلال عملية "البأس الشديد".

العالم - اليمن

شاهد الفيديو المرفق..

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اليكم المشاهد الكاملة لتحرير مديرتي مجزر ومدغل في مأرب

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