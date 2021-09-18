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أرسلان: خطوة السفن الإيرانية جبارة

أرسلان: خطوة السفن الإيرانية جبارة
السبت ١٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٣٥ بتوقيت غرينتش

وصف رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان خطوة السفن الايرانية بالكبيرة والجبارة، معتبرا انها تنقذ المواطن اللبناني من طوابير الذل التي يتعرض لها.

العالم _ لبنان

وشدد في حديث تلفزيوني على أن هذا الموضوع مفصلي، وسيعكس نفسه على الواقع اللبناني إيجابيًا، وأي مخرج يخرجنا من الأزمة، سيشكل ارتياحًا للبنانيين.

ودعا الى الالتفات الى عدة قضايا تتعلق بوصول المازوت الإيراني من إيران وعبر ​سوريا​، منها محادثات ​فيينا​، والاجتماع الرباعي في ​الأردن​ من أجل استجرار الغاز المصري والطاقة الأردنية إلى لبنان، معتبرًا أن المنطقة مقبلة على متغيرات كبيرة، والإيراني سيكون شريك في هذه التغيرات، وسوريا بمبادرة الرئيس ​بشار الأسد​ إلى لبنان لها دور.

وبالنسبة للصمت الأميركي والإسرائيلي الذي رافق وصول ​السفن الإيرانية​، رأى أرسلان بأن ذلك يعود لميزان القوى، واعتبر أن الاميركيين يتعاطون بأكثر عقلانية من بعض اللبنانيين، موضحا بأن كل حسابات أميركا تغيرت، خصوصًا بعد أن ظهر عدم فائدة الحصار بهدف تقليص دور المقاومة في لبنان.

وأكد أنه لا يجوز الاستمرار بالسياسات السابقة تجاه سوريا، ويجب أن تبحث عن مصلحتنا، والرئيس ميشال عون أعلن أن الخطوة القادمة هي استعادة العلاقات مع سوريا وهذا أمر محسوم"، محذرًا أن "هذا الأمر إن لم يعود، سندفع ثمن ذلك.

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