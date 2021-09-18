إيران وطاجيكستان توقعان ثماني وثائق للتعاون المشترك

العالم - ايران

وفي ختام الاجتماع والمحادثات بين الرئيسين الايراني والطاجيكي ومسؤولي البلدين، وقع الجانبان ست مذكرات تفاهم للتعاون، واتفاقية وبروتوكول فني حول التعاون الجمركي .

وعقب التوقيع على وثائق التعاون عقد الرئيسان الايراني والطاجيكي مؤتمرا صحفيا حيث صرح الرئيس رئيسي قائلا : تجمعنا مع طاجيكستان الاواصر الثقافية والدينية ، اكدنا على ضرورة تعزيز التعاون والاستثمار بين البلدين .

واضاف الرئيس رئيسي : ابرمنا اتفاقيات مهمة والاهم منها هو عزم البلدين على تعزيز العلاقات السياسية والتجارية والاقتصادية .

وتابع : لدينا مناسبات ثقافية مشتركة ويجب تعزيزها ، ومن ابرز القضايا التي يجب ان تؤخذ بنظر الاعتبار هي الزراعة التي ابرمنا اتفاقية خاصة بهذا المجال .

كما شدد الرئيس الايراني على اهمية التعاون الاقليمي بين البلدين وقال : يجب ان نعمل على تطويرها ونرفض التدخلات الاجنبية في افغانستان ، اننا نرفض التواجد الاجنبي في افغانستان وان تعاوننا المشترك يمكن ان يوفر الارضية للشعب الافغاني ليعمل على تقرير مصيره بنفسه .

واعتبر ان الحكومة القومية في افغانستان لن تحل مشاكل هذا البلد وان الحكومة الشاملة هي التي تخدم هذا البلد واضاف : تواجد "داعش" في افغانستان خطر على المنطقة باكملها ولابد من ازالة خطر هذه التيارات الارهابية .

وشدد على ان ايران ترفض تواجد الجماعات الارهابية قرب حدودها مؤكدا بالقول : على التيارات والجماعات الافغانية ان تعمل بنفسها على توفير الامن .

ونوه الى تاكيد قائد الثورة الاسلامية باستمرار على تعزيز قوة المسلمين في العالم وقال : تطور طاجيكستان يهمنا وان الامن في هذا البلد يهمنا ايضا .

الى ذلك كان الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي اعتبر أن تعزيز العلاقات الثنائية بين إيران وطاجيكستان سيزيد من التعاون بين البلدين على الصعيد الإقليمي .

وفي لقاء مع رئيس طاجيكستان إمام علي رحمان،صباح اليوم السبت في دوشنبه اشار السيد رئيسي الى المشتركات بين البلدين خاصة في الدين والثقافة واللغة ، معربا عن الامل في ان يسعى مسؤولو البلدين الى فتح فصل جديد في ازدهار العلاقات والتعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والثقافية والسياسية.

واضاف رئيسي خلال الاجتماع إن لدى البلدين امكانات جيدة لتوسيع العلاقات والتعاون الثنائي، معتبرا أن تعزيز العلاقات الثنائية سيمهد الأرضية لتطوير التعاون على المستوى الإقليمي .

من جهته رحب الرئيس الطاجيكي امام علي رحمان بزيارة الرئيس الايراني الى بلاده للمشاركة في قمة دول منظمة شنغهاي للتعاون الحادية والعشرين، كما اعرب عن ارتياحه لكون هذه الزيارة هي أول زيارة للخارج يقوم بها السيد رئيسي.

وتطرق الرئيس رحمان إلى تاريخ التعاون والمشاريع المشتركة التي نفذها خبراء إيرانيون في طاجيكستان، وقال إن الصداقة والمحبة القائمة بين شعبي وحكومتي البلدين تشكل أرضية جيدة للغاية للارتقاء بمستوى التعاون بين البلدين في جميع الجوانب.

وكان وزير الخارجية حسين امير عبداللهيان، اعلن أن المسؤولين الايرانيين والطاجيك سيوقعان ثماني وثائق للتعاون المشترك اليوم السبت وهو اليوم الثالث من زيارة الرئيس ابراهيم رئيسي للعاصمة الطاجيكية دوشنبه.

وفي معرض الاشارة الى برامج رئيس الجمهورية ولقائه بالرئيس الطاجيكي، اوضح امير عبداللهيان، في تصريح له اليوم السبت، ان الرئيسين ابراهيم رئيسي وامام علي رحمان سيعقدان اليوم لقاء خاصا وفي ختام اللقاء سيتم التوقيع على ثماني وثائق.

وصرح وزير الخارجية الايراني إن هذه الوثائق ستكون في مجالات السياحة والعمل والتعاون وتبادل السجناء، كما سيتم تبادل وثيقتين اخريين بين وزيري الطاقة والعمل.

كما أعلن عبداللهيان عن زيارة الرئيس رئيسي إلى مدينة كولاب وقال: أن أحد العلماء العرفانيين الايرانيين "میرسید علی همدانی" مدفون في هذه المدينة والذي يعتبر شخصية مقدسة لأهل طاجيكستان، حيث سيقام برنامج شعبي للترحيب بالسيد رئيسي وايضا لاحياء ذكرى هذا العارف الكبير.