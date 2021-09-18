قائد الثورة يستقبل أبطال أولمبياد وبارلمبياد 2020

العالم - ايران

وافاد الموقع الاعلامي لـ "مركز نشر وحفظ مؤلفات اية الله العظمى الخامنئي"، انه نظرا لظروف كورونا الراهنة وضرورة الالتزام بكامل التعليمات الصحية السائدة في البلاد، سيعقد هذا اللقاء في حسينية الامام الخميني (ره) مع رعاية التعليمات الصحية.

وكان قائد الثورة الإسلامية قد هنأ رياضيين بلادنا على الألقاب التي فازوا بها في رسائل منفصل في ختام الألعاب.

وأحرزت ایران سبع ميداليات (3 ذهبيات وفضیتین وبرونزيتین) في أولمبياد طوكيو 2020 وتمكنت من تحقيق أفضل أداء في هذه الدورة من الأولمبياد مقارنة بدول الشرق الأوسط.

کما حصدت 24 ميدالية (12 ذهبية ، 11 فضية ، 1 برونزية) في الالعاب البارالمبية 2020 بطوكيو و احتلت المرتبة 13 ، و سجلت أفضل نتيجة في تاريخ مشاركتها في دورة الألعاب.