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مصادر أفغانية: إصابة شخصين جراء انفجار غربي العاصمة كابل

مصادر أفغانية: إصابة شخصين جراء انفجار غربي العاصمة كابل
السبت ١٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت مصادر إعلامية أفغانية عن انفجار عبوة لاصقة على عجلة غرب العاصمة الأفغانية كابل.

العالم- أفغانستان

وأفادت الوكالات أن شخصين أصيبا بانفجار في منطقة دوشت برشي غربي العاصمة.

يتبع..

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