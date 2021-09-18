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عجائب وغرائب

اصبع مقطوع في شطيرة برغر‍!

اصبع مقطوع في شطيرة برغر‍!
السبت ١٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٢ بتوقيت غرينتش

تفاجأت سيدة كانت تتناول وجبة "برغر" في أحد مطاعم الوجبات السريعة في بوليفيا، باكتشافها لشيء "غريب" في شطيرتها.

العالم - منوعات

وبينما كانت ستيفاني بينتيز تتناول وجبة "برغر" من مطعم "هوت برغر" في مدينة سانتا كروز، تفاجأت بشيء علق في فمها.

وجدت البريطانية ستيفاني، صبعا مقطوعا في الشطيرة التي كانت تأكلها.

ونشرت ستيفاني على الفور صورة للإصبع ووجبة الطعام على حسابها في موقع "فيسبوك"، مرفقة بتعليق قالت فيه: "أثناء تناولي الطعام، وجدت هذا الإصبع في الوجبة".

وواصلت ستيفاني نشر فيديوهات تظهر رد فعل العاملين في المطعم بعدما طلبت مديره للتحدث معه، حيث عرض عليها تقديم أي شيء تريده كتعويض.

وفي فيديو آخر نشرته ستيفاني، ظهر ممثل عن إدارة سلسلة المطاعم وهو يخبرها أن "البرغر" يأتي جاهزا للتحضير في المطعم، وأنه لم تسجل مثل هذه الحادثة معهم من قبل.

وأوضحت الزبونة "المصدومة" أن المطعم واصل عمله بشكل اعتيادي وكأن شيئا لم يحدث على الإطلاق.

وبعد تداول منشور ستيفاني على نطاق واسع، وصف متحدث باسم سلسلة المطاعم الأمر بأنه "حادث مؤسف"، موضحا أن عاملا فقد جزء من سبابته أثناء تحضير اللحم.

وردا على الحادثة، قرر نائب وزير الدفاع عن حقوق المستخدمين والمستهلكين، إغلاق فرع المطعم مؤقتا، وفرض غرامة مالية على الشركة صاحبة المنشأة.

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