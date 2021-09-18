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طالبان تكشف عن توقيت تشكيل حكومتها في أفغانستان

طالبان تكشف عن توقيت تشكيل حكومتها في أفغانستان
السبت ١٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٣ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم "طالبان"، سهيل شاهين، إن التشكيل النهائي لحكومة طالبان يحتاج إلى "عدة أيام أو شهور"، وقد تتغير التشكيلة.

العالم- أفغانستان

وأوضح شاهين في مقابلة مع قناة NHK اليابانية، أنه قد جرى التخطيط لحفل تنصيب الحكومة الجديدة، ولكن تم إلغاؤه بعد ذلك.

وتابع قائلا: "خططنا لذلك، لكن كانت هناك آراء بضرورة تعيين جميع الوزراء، وقررنا تأجيل الحفل. أبلغنا الدول التي أرسلت إليها الدعوات بإلغاء الحفل".

كما قال المتحدث باسم الحركة إن طالبان "مستعدة لخلق مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة".

وحول احتمال مغادرة الأفغان للعمل في المؤسسات اليابانية، قال شاهين إن "أي شخص لديه جواز سفر وتأشيرة ساريتين يمكنه مغادرة البلاد".

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