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شيخ الأزهر يعلن موعد زيارته للعراق

شيخ الأزهر يعلن موعد زيارته للعراق
السبت ١٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٢ بتوقيت غرينتش

أعلن شيخ الأزهر في مصر "أحمد الطيب"، أنه سيزور العراق في بداية شهر تشرين الثاني المقبل، حيث تشمل الزيارة النجف وبغداد والموصل وأربيل.

العالم - مصر

وقال الطيب في تصريح صحفي، إن "الــعــراق بـلـد عـزيـز عـلـى قـلـبـي واتـمـنـى زيـارتـه والـتـقـي شـعـبـه الـكـريـم"، مـشـيـرا إلــى أن "هـنـاك مـشـتـركـات كـثـيـرة بــين الــعــراق ومــصــر وهـمـا قطبان مهمان في العالم الاسلامي".

وقال سفير الـعـراق فـي الـقـاهـرة احمد نايف الدليمي: "لقد اتـفـقـنـا مــع مـشـيـخـة الازهـــر عـلـى تـرتـيـب هـذه الـزيـارة المهمة الـتـي سيكون لها بـرنـامـج واسـع وفقرات وفعاليات مهمة، وتجري الاستعدادات عـلـى قــدم وســاق لاسـتـقـبـال شـيـخ الازهـــر في الــعــراق".

ولفت الدليمي الى "اهـتـمـام مشيخة الأزهــر ب‍العراق ودوره المهم في القضاء على الارهاب".

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شيخ الأزهر يعلن موعد زيارته للعراق

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