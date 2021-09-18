شيخ الأزهر يعلن موعد زيارته للعراق

العالم - مصر

وقال الطيب في تصريح صحفي، إن "الــعــراق بـلـد عـزيـز عـلـى قـلـبـي واتـمـنـى زيـارتـه والـتـقـي شـعـبـه الـكـريـم"، مـشـيـرا إلــى أن "هـنـاك مـشـتـركـات كـثـيـرة بــين الــعــراق ومــصــر وهـمـا قطبان مهمان في العالم الاسلامي".

وقال سفير الـعـراق فـي الـقـاهـرة احمد نايف الدليمي: "لقد اتـفـقـنـا مــع مـشـيـخـة الازهـــر عـلـى تـرتـيـب هـذه الـزيـارة المهمة الـتـي سيكون لها بـرنـامـج واسـع وفقرات وفعاليات مهمة، وتجري الاستعدادات عـلـى قــدم وســاق لاسـتـقـبـال شـيـخ الازهـــر في الــعــراق".



ولفت الدليمي الى "اهـتـمـام مشيخة الأزهــر ب‍العراق ودوره المهم في القضاء على الارهاب".