قرار بريطاني يتيح لمحمد صلاح العودة الى المنتخب المصري

العالم - رياضة

فقد وقال وزير النقل البريطاني، غرانت شابس، إن الدول الثمانية التي سترتقي من القائمة الحمراء إلى البرتقالية هي مصر وسلطنة عمان وتركيا وباكستان وجزر المالديف وسريلانكا وبنغلاديش وكينيا، وذلك اعتبارا من الأربعاء المقبل، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.

ويمنح القرار البريطاني دفعة قوية للمنتخب المصري لكرة القدم، في مشواره في التصفيات القارية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022.

ومن شأن هذا القرار أن يتيح النجمين المصريين محمد صلاح، لاعب ليفربول، ومحمد النني، لاعب أرسنال، للمشاركة في مباريات المنتخب المصري التي ستجري في العاصمة المصرية القاهرة.

وكان صلاح مهاجم ليفربول غاب عن المباراة الأولى أمام أنغولا في وقت سابق من الشهر الحالي في القاهرة والتي عانى فيها الفراعنة للفوز بهدف وحيد، وذلك بسبب قيود الحجر الصحي الخاص بفيروس كوورنا التي تفرضها بريطانيا على الوافدين من دول المنطقة الحمراء ومن بينها مصر، بحسب ما ذكرت فرانس برس.