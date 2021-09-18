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وزيرا خارجية إيران وطاجيكستان يؤكدان تشكيل حكومة موسعة في أفغانستان

وزيرا خارجية إيران وطاجيكستان يؤكدان تشكيل حكومة موسعة في أفغانستان
السبت ١٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٣٧ بتوقيت غرينتش

أكد وزيرا خارجية إيران وطاجيكستان على ضرورة تشكيل حكومة موسعة وشاملة في أفغانستان بمشاركة ممثلين عن جميع القوميات وعلى الحاجة إلى المساعدة الإنسانية في هذا البلد.

العالم - ايران

والتقى وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان نظيره الطاجيكى سراج الدين مهرالدين الليلة الماضية، حيث شكر حكومة طاجيكستان والرئيس الطاجيكي على دعمهما لقبول عضوية إيران في منظمة شنغهاي للتعاون، و دعم توسيع التعاون بين البلدين في جميع المجالات.

واكد أمير عبداللهيان، على ضرورة زيادة تطوير التعاون بين البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، في ضوء القواسم المشتركة الدينية والتاريخية والثقافية واللغوية بين البلدين.

وفي إشارة إلى الوضع في أفغانستان، قال إن تشكيل حكومة شاملة بالكامل تضم ممثلين عن جميع المجموعات العرقية، بما في ذلك الطاجيك والبشتون والهزارة وغيرهم، هو السبيل الوحيد لاستعادة الاستقرار والسلام والتنمية في البلاد.

من جانبه هنأ وزير الخارجية الطاجيكي مهرالدين، إيران على عضويتها في منظمة شنغهاي للتعاون، ووصف هذا التطور بأنه فرصة جديدة لتوسيع التعاون بين إيران وطاجيكستان.

وفي إشارة إلى تطورات الأوضاع في أفغانستان، شدد على ضرورة تقديم مساعدات إنسانية لشعب هذا البلد في ظل الوضع الراهن، وفكرة تشكيل حكومة شاملة بمشاركة جميع القوميات.

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