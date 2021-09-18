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أفغانستان: مقتل 3 وإصابة 20 آخرين في انفجارات بمدينتي كابل و جلال أباد

أفغانستان: مقتل 3 وإصابة 20 آخرين في انفجارات بمدينتي كابل و جلال أباد
السبت ١٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٠١ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل إعلام بحدوث عدة انفجارات في كابل وأخرى شرق البلاد، اليوم السبت، أسفرت عن وقوع 3 قتلى وأكثر من 18 جريحا.

العالم- أفغانستان

وقال شهود عيان للوكالات إن سلسلة من ثلاثة انفجارات استهدفت سيارات تابعة لطالبان في جلال أباد عاصمة ولاية ننغرهار شرقي أفغانستان مخلفة ثلاثة قتلى على الأقل و 18 جريحا.

ولم يعلن أحد على الفور مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع في مدينة جلال أباد، لكن تنظيم "داعش" الإرهابي يتخذ من شرق أفغانستان مقرا رئيسا له وهم أعداء حكام طالبان الجدد في أفغانستان.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان هناك مسؤولون من طالبان بين القتلى والجرحى.

وقال مسؤولون بالشرطة إن قنبلة لاصقة انفجرت يوم السبت في العاصمة كابول ما أدى إلى إصابة شخصين. ولم يتضح على الفور هدف قنبلة كابول.

إلى ذلك قال مصدر في قوات الأمن بكابل إن دوي انفجارين سمع في العاصمة الأفغانية، مدينة كابل، ونتج عن أحدهما وقوع ضحايا.

وبحسب المصدر فإن الانفجار الأول وقع في منطقة داشتي برشي، وخلف قتلى وإصابات، أما الانفجار الثاني فوقع في منطقة عرفاني هارجوتي، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بسببه.

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