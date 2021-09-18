​إميل رحمة: المازوت الايراني من أرقى وأشرف المبادرات

العالم_لبنان
وأوضح، في تصريح اليوم السبت على وسائل التواصل الإجتماعي، أن الترحيب بأي مبادرة انسانية - اجتماعية، وهذه المبادرة بالذات التي هي من أرقى وأشرف المبادرات، في أخطر وأصعب مرحلة يمر بها لبنان، مبادرة يُقدم عليها صديق دولة كان او مجموعة او فردًا، لا يكون بإطلاق النار ولا قذائف الـ(آر . بي . جي)، بل بالتعبير الحضاري، السلمي والثناء على إيجابية الخطوة، بما يساعد على تكرارها وتعميمها بعدالة.
وحول واقعة إطلاق النار ترحيبًا بقافلة صهاريج المازوت الايراني في منطقة بعلبك الهرمل، إلى أن كلامي موجه إلى أهلي في منطقة بعلبك - الهرمل الذين يعرفون مقدار محبتي وتقديري ووفائي لهم.