​إميل رحمة: المازوت الايراني من أرقى وأشرف المبادرات

العالم_لبنان

وأوضح، في تصريح اليوم السبت على وسائل التواصل الإجتماعي، أن الترحيب بأي مبادرة انسانية - اجتماعية، وهذه المبادرة بالذات التي هي من أرقى وأشرف المبادرات، في أخطر وأصعب مرحلة يمر بها ​لبنان​، مبادرة يُقدم عليها صديق دولة كان او مجموعة او فردًا، لا يكون بإطلاق النار ولا قذائف الـ(آر . بي . جي)، بل بالتعبير الحضاري، السلمي والثناء على إيجابية الخطوة، بما يساعد على تكرارها وتعميمها بعدالة.

وحول واقعة إطلاق النار ترحيبًا بقافلة صهاريج المازوت الايراني في منطقة ​بعلبك الهرمل​، إلى أن كلامي موجه إلى أهلي في منطقة بعلبك - الهرمل الذين يعرفون مقدار محبتي وتقديري ووفائي لهم.