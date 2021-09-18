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​إميل رحمة: المازوت الايراني من أرقى وأشرف المبادرات

​إميل رحمة: المازوت الايراني من أرقى وأشرف المبادرات
السبت ١٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ١١:٢٩ بتوقيت غرينتش

شدد النائب السابق ​إميل رحمة​، على أن الترحيب  باستقبال المازوت الايراني من قبل اللبنانيين على امتداد الوطن رسالة لمن استبقها بالتشكيك.

العالم_لبنان

وأوضح، في تصريح اليوم السبت على وسائل التواصل الإجتماعي، أن الترحيب بأي مبادرة انسانية - اجتماعية، وهذه المبادرة بالذات التي هي من أرقى وأشرف المبادرات، في أخطر وأصعب مرحلة يمر بها لبنان​، مبادرة يُقدم عليها صديق دولة كان او مجموعة او فردًا، لا يكون بإطلاق النار ولا قذائف الـ(آر . بي . جي)، بل بالتعبير الحضاري، السلمي والثناء على إيجابية الخطوة، بما يساعد على تكرارها وتعميمها بعدالة.

وحول واقعة إطلاق النار ترحيبًا بقافلة صهاريج المازوت الايراني في منطقة بعلبك الهرمل​، إلى أن كلامي موجه إلى أهلي في منطقة بعلبك - الهرمل الذين يعرفون مقدار محبتي وتقديري ووفائي لهم.

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