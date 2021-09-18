وصول الصهاريج الايرانية يعري شخصيات کاذبة

العالم - انقلاب الصورة

وکانت وسائل اعلام عربية تحاول افتعال ضجة اعلامية فحواها ان ايران لن تستطيع ايصال هذا الوقود وان ارسال هذه المحروقات ليس سوی ادعاء فارغ.

وخلافاً لما روجته وسائل اعلام عربية، وصلت شحنات المحروقات الايرانية وسط اجواء احتفالية في بعلبك حيث استقبل حشد غفير من المواطنين اللبنانيين الشحنات بنثر الورد والارز علی الصهاريج.

وادعی محللون موالون للولايات المتحدة ان ايران لن تستطيع ان تدخل صهاريج المحروقات الی لبنان ولايوجد دکان واحد يجرؤ علی ايصال هذه المحروقات للمواطنين، في حين انه دخل لبنان في يوم واحد، أکثر من 180 صهريج من المحروقات الايرانية.