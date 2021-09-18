الصحة الايرانية: أكثر من 12 ألف إصابة و355 وفاة جديدة بكورونا

العالم - ايران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الجمعة ولغاية ظهر اليوم السبت تم تسجيل 12 ألفا و 847 إصابات جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و 408 آلاف و 860 إصابة مؤكدة.

واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 2124 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 6836 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 4 ملايين و 736 الفا و 896 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 355 وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 116.791 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 28.382.995 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 13.620.868 شخصا الجرعة الثانية، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 42.003.863 جرعة.



واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 30 مليونا و 893 ألفا و 103 إختبارات للكشف عن الاصابة بالفيروس.

واشارت الصحة الايرانية الى الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في 57 مدينة، والحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) في 238 مدينة، والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 136مدينة، والحالة الزرقاء (قليلة الخطورة) في 17 مدينة.