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قائد الثورة الاسلامية: الكيان الصهيوني السفاك يحاول بمشاركته في الالعاب الرياضية الدولية ان يكسب المشروعية والاستكبار العالمي يدعمه

السبت ١٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:٥٤ بتوقيت غرينتش

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